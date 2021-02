Lugejakiri | Kolleeg saadab kontorisse endale lilli 

"Me avastasime selle täiesti juhuslikult, kui tal üks kohtumine kliendiga pikemaks venis ja kuller kimbu tõi. Kolleeg andis tema eest allkirja saatelehele, kus oli ka tellija kirjas - see oli ta enda nimi! Uskumatu! Alguses me püüdsime olla toetavad, sest tal oli üks tõsisem suhe just purunenud. Omavahel arutasime, et lohutab äkki end sellega, et okei. Aga nüüd läheb teine aasta, kus igal pisemal tähtpäeval tuleb meile kontorisse pakk või lillekimp. Ise õhkab ja kurdab, et ei suuda neid austajate kingitud komme ära süüa. Isegi lillevaasidest olevat kodus juba puudus tal," kirjeldab Mari.