Lugejakiri | Läheks reisile, aga mis saab lapsest? 

„Meie pere on juba otsuse teinud, et võimalusel laseme end esimesel võimalusel vaktsineerida. Suvel tahaks ju puhkust nautida ja kõik koos reisile minna. Aga nüüd seisame ikka hirmu ees, et meie lapsed jäävad ju vaktsineerimata. Kuidas me reisile saame minna, kui lastele hetkel vaktsineerimist ei pakuta,“ muretseb Liis.

„Poiss on teismeline ja tüdruk käib algklassis. Saan aru, et lastele pole nii ohtlik see viirus, aga ometigi on maailmas juhtumeid, kui lapsed koroonaviirusesse haigestuvad ja päris raskelt põevad. Ei tahaks nende elu ja tervisega riskida. Samas ei saagi siis normaalne rütm meie eludes ju taastuda, kui isegi vaktsineerides maailm me ees uuesti valla ei lähe,“ arutleb Liis.