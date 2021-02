Lugejakiri | Vaktsineerimist oleks pidanud alustama hooldekodude töötajatest 

„Mu enda suguvõsas on inimesi, kes elavad hooldekodus, aga minu arust oleks ainuõige olnud see, kui riik oleks alustanud hooldekodudes töötavate inimeste vaktsineerimisega,“ kirjutab 36aastane Madis.

Need, kes vaktsiiniga nõus ei oleks olnud, siis need oleks tulnud Madise arvates eraldada majas või suunata asutusse, kus ka teised vaktsiinist loobuda otsustanud töötajad ja elanikud.

„Praegu vaktsineerimine venis, mistõttu sai hirm tõeks- viirus levis hooldekodudesse. Ja nüüd loeme iga päev neid numbreid, kus meie eakad lähedased surevad. Miks? Nii jääb ka lihtinimesele mulje, et vaktsineerimine on üldse mõttetu, sest inimesed ikka haiged ja haiglas. Kurb tõsiasi on see, et meie eakad jäeti õigel ajal ja viisil kaitseta," leiab Madis.