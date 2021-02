Lugejakiri | Sain poest täid – kes vastutab?! 

„Ostsin enne jõule lõhnava orhidee. Ilusad õied ja eripärasem sort olid ka põhjuseks, miks seekord olin valmis selle eest rohkem maksma. Tegu polnud mõne toidupoe taimega, mille saab soodsamalt, vaid 40eurose taimega, mis oli 50protsendilise allahindlusega. Aga iial poleks ma osanud karta, et mingi pahalase endale koju toon,“ kirjutab Laura.

„Taim oli ilus ja õitses, kuni mingil hetkel hakkasid õied kukkuma. Vist juba nädala või kahega, misjärel avastasin, et ka teised mu orhideed on millegagi hädas. Nagu karvad oleks küljes ja peal. Ühelt leidsin valgeid täppe, teiselt katkise lehe. Mul on kodus küll kass, aga senini pole ta neid taimi kunagi puutunud. Lasin mehel samast poest taimede tarbeks tõrjet tuua, aga ikka olen kahjuritega hädas. Tõenäoliselt sain villtäi ja ka kilptäi,“ kurdab ta.

Laura suurimaks hirmuks on, et ta ei suudagi oma taimi päästa. „Kardan, et hukka saab see uus kui ka kõik mu varasemad orhideed. Neid on ligi 20 vähemalt. Ja ma ei muretse eelkõige isegi raha pärast, vaid taimedest ei tahaks ilma jääda. Osad mulle emotsionaalselt väga olulised kingitused,“ muretseb naine.