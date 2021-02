LUGEMISSOOVITUS | Mainekas nõustaja avaldab mindfuck'i tagamaad ja õpetab, kuidas alustada endasse uskumist 

Viimase kümne aasta jooksul on eneseareng, eneseteadlikkus ja iseenda mina leidmine väga populaarseks muutunud. Selleteemalisi raamatuid on lettidel rohkem kui jõutakse lugeda, mõned neist inspireerivamad ja harivamad kui teised. Kuna Bock on Saksamaa üks tähelepanuväärsemaid nõustajaid, olid minu ootused raamatu sisu suhtes kõrged.

Inimeste enesesabotaaži teemad on seinast seina – tema klientide hulgas on näiteks naine, kes tahaks minna mainekasse ülikooli õppima, kuid on ennast veennud, et teda ei aktsepteeritaks nagunii ühtegi; või naine, kes arvab, et kõik mehed tahavad ainult tema raha ning on temast ainult seetõttu huvitatud. Autor näitab, kuidas pisikesed muudatused mõtteviisis võivad viia suurte ja soovitud tulemusteni.