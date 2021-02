Lugejakiri | Üllatunud elanikud: majja kolis mustanahaline perekond 

„Tahan jagada enda kogemust sellest, kuidas meie kortermajja kolis teiselt mandrilt perekond. Meil on mitme püstakuga maja, aga kõik kihas nagu sipelgapesa. Enamasti muretseti ja inimesed muutusid uudishimulikuks. Eelkõige oli elanike jaoks harjumatu see, et perekond oli teistsuguse nahavärviga,“ kirjutab 40aastane Maris.

„Minu pere elab samas püstakus uute elanikega, mistõttu sattusin mina mammide ja vähereisinud elanike ees selleks, kes võiks teada igat vastust nende küsimustele. Küll uuriti, et kas nad on vaiksed või pidutsevad. Millist usku nad järgivad, mida söövad. Kas kardavad külma või on juba aastatid Eestis elanud? Miks nad üldse meie majja kolisid? Kas korter on üüritud või ostetud jne. Palju peres lapsi, kas on pagulased? Hakkas juba endale pinda käima,“ selgitab naine.

Maris tunnistab, et temalgi oli alguses põnev, sest teistsugune tõmbab ju tähelepanu.