Ei julge kallimat maha jätta? Palka staar 

Ansambli Sugar Ray solist Mark McGrath rääkis New York Timesile, et ta on filminud nüüdseks umbes 15 lahutusteadet. Mitte kõik Cameoga liitunud kuulsused pole valmis pahaaimamatutele inimestele nende armastuse purunemisest teatama. Kuid näiteks „Sõprade“ täht Matthew Perry kuulutas oktoobris äpiga ühinedes, et on valmis edastama kõikvõimalikke sõnumeid, kaasa arvatud lahutusteateid. Ka Donald Trumpi teisikuna tegutsev koomik J-L Chauvin avaldas New York Timesile lootust, et enne veebruari saab ta oma esimese lahutusklipi tehtud.