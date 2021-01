Voodis töötamine võib seksielu rikkuda 

Päev otsa kodus konutades tuleb meeles pidada, et isegi pilvisel talvepäeval on õues vähemalt kümme korda valgem kui toas. Ere päevavalgus aitab kehakella korras hoida ning õhtul õigel ajal voodisse heita ja magusalt magada. Magamistoas või lausa voodis töötamine aga toob töömured tuppa, mis peaks olema lõõgastumise oaas. See võib kahjustada ka intiimelu. Ka partneriga pead-jalad koos olemine ei pruugi kirele hästi mõjuda. „Sama inimesega päev otsa ühes ruumis olemine on vastuolus tuhandeid aastaid kestnud evolutsiooniga,“ märgivad Briti psühholoogid Katie Anderson ja Deborah Bailey-Rodriguez ajalehes The Guardian. Kui töötame, kantseldame lapsi, võimleme, püüame lõõgastuda ning magame ühesainsas ruumis, võib olla raske kontekstist väljuda ja mõtteid seksile suunata.