Lõputu vaidlus koroona üle ajab pereliikmed tülli 

„Mitmed uuringud on näidanud, et oma veendumustes kinni oleva eaka puhul ei pruugi talle teaduspõhise info teatavaks tegemine tulemusi anda,“ ütleb Ilta Sanomatele psühholoog Ville Ojanen. „Pigem võib inimene veelgi jäärapäisemalt oma tõekspidamiste külge klammerduda ja vastuolud perekonnas hoopis süvenevad.“ Ta soovitab loengupidamise asemel rääkida vanurile oma tunnetest. „Rääkige, kui raske on elada teise inimesega pidevalt vaieldes. Rääkige, kuidas lapsed-lapselapsed muretsevad.“