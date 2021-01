Blogid Dilaila kolumn | Kui kallim on südamesõber Dilaila, dilaila@linnaleht.ee , täna 20:10 Jaga: M

Naistele meeldib uhkustada, et nende kutt on ühtlasi nende südamesõber ja hingekaaslane. Ja nii polegi neil üldse kedagi teist vaja. Mõned tibid usuvad seda surmkindlalt ka pärast seda, kui nad on kutist lahku läinud, ja käituvad vastavalt.