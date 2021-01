Leia endale sobiv! Need on kõige populaarsemad küünetrendid 

Pikad ja terava tipuga küüned. See stiil sobib ainult pikkadele küüntele. Kui kavatsed esimest korda selles stiilis küüsi proovida, on tähtis, et tipud ei oleks väga teravad, kuna on oht endale haiget teha. Lisaks võivad need millegi taha kinni jääda ja murduda. Kindlasti peaks küünetehnik rääkima, kuidas selliste küüntega ümber käia.