Keset pandeemiat röstikoja-kohviku avanud paar: kui teed midagi südame ja hingega, pole varianti, et sul ei läheks hästi Terttu Jazepov , täna 08:13

Margus Varvas ja Kristel Parts Foto: Martin Ahven

Tallinna vanas paberivabrikus on koha sisse võtnud hubane röstikoda ja kohvik, mille omanikeks on aastaid Londoni kohvimaailmas tegutsenud Kristel Parts ja Margus Varvas. Eestlastele erikohvi maailma tutvustav koht sai avatud keset koroonakriisi, kuid raskustele vaatamata on nad juba endale ka püsiklientuuri leidnud.