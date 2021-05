Miks kõik eksid sinu ellu korraga tagasi ilmuvad?

1. Sa oled enesekindel ja inimesed märkavad seda

2. Nostalgilised momendid tekitavad inimestes soovi ühendust võtta ja vahel on vanale armuleegile lihtsam elu sisse puhuda kui uuele

Pühad, sünnipäevad või muud üritused on eksidele hüppelauaks, eriti siis, kui suhtele ei pandud kindlat punkti. See kipub tavaliselt juhtuma, kui sul on juba keegi uus silmapiiril või sina olid see, kes otsustas suhte lõpetada. Inimesed kipuvad tahtma seda, mida nad ei saa, nii et sinu ellu võib igal hetkel naasta keegi, kes tahaks teist võimalust.

3. Astroloogid ütlevad, et Merkuuri retrograad toob esile lõpetamata asjad ja suhted

See on küll teine teema teistele ekspertidele, aga psühholoogiliselt otsib meie närvisüsteem pidevalt võimalusi, et terveneda asjadest, mis on meile varem haiget teinud. Seetõttu on tõenäoline, et sa valid partnereid, kellel on sinuga sarnased psühholoogilised iseloomujooned. Nii võib ka sinu endiste kallimate seas olla inimesi, kes jagavad sinuga sarnaseid alateadlikke mustreid ja võtavadki sellepärast sinuga samal ajal ühendust.