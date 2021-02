Kipud liiga palju kurtma? Need kolm mõtteviisi aitavad sul positiivsust säilitada! 

Kui sa tunned end halvasti, pea meeles, et sinu minevikus on olnud maagilisi hetki, mida sa koged veel nii olevikus kui ka tulevikus. Väärtusta seda, kus sa praegu oled, olles samal ajal lootusrikas ka parema homse suhtes.

Mõne jaoks on tänutunne lihtsasti saavutatav, teise jaoks mitte. See aga ei tähenda, et meil pole ühtegi põhjust, miks tänulik olla. Alusta hommikut näiteks tänuga selle eest, et saad oma silmad avada ja maailma näha. Pane ka igal hommikul kohe pärast ärkamist kirja vähemalt kolm asja, mille eest sa tänulik oled. Kui oled tänulik oma hea tervise eest, kujuta ette, milline oleks su elu siis, kui sul seda ei oleks.