Muusikateraapiat on Eestis rakendatud üsna lühikest aega. Et väga paljud pole sellega kokku puutunud, ei osata teadvustada selle väge ja võimalusi.

„Maailmas on muusikateraapiat aga kasutatud aegade algusest saadik, alates sellest, kui šamaanid trumme lööma hakkasid, ja tegelikult enne sedagi,“ räägib Kaia lisades, et muusika mõjus inimesele ei ole mingit kahtlust. See hakkab mõjuma juba siis, kui inimene on tibatillukese lootena ema kõhus ning mõjub kuni selleni, kui meile antud viimased hingetõmbed.