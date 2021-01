Juss Haasma eneseisolatsioonist: paljud asjad, mis andsid jõudu ja sära, kadusid uskumatult kiiresti 

Jussil (35) on imetlusväärne ümberkehastumise võime, mida kameeleoniga võrrelda ei ole siiski paslik. See oleks ju ebaaus näitleja suhtes: Gunnar Graps, Artur Rinne, Jaak Joala ja siis veel nimekiri saate «Su nägu kõlab tuttavalt» etteastetest. Hommikul peeglisse vaadates Jussile sealt muidugi Raul Sepper või keegi teine palavalt armastatud isik vastu ei vaata. «Kui palju on minus ja Ervin Abelis sarnasust?» muigas ta proovide alguses isegi. Seetõttu ongi iga sarnane rollipakkumine meeldiv ja väljakutsuv üllatus.