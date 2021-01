Viis lihtsat võimalust, kuidas sel aastal enda eest paremini hoolt kanda 

Kuna näost näkku kohtumine on muutunud harvaks nähtuseks, on ääretult populaarseteks muutunud teleteraapia, meditatsiooniäpid, online hingamisharjutuste treeningud jne. Me seisime juba enne koroonaviirust ärevuse ja igapäevaprobleemidega silmitsi, aga nüüd on pandeemia andnud meile võimaluse proovida erinevaid ressursse ja näha, kas ja kui palju need meile kasu toovad.