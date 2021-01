Võta staaridelt snitti: vastupandamatud punahuuled 

GALERII

Anne Hathaway Foto: JPA / AFF-USA.COM

Ajal, mil olulised kohtumised on arvutisse kolinud, saab just punasest huulepulgast kõige vajalikum meigitoode. Kui unustasidki ripsmetušši kasutada ja juukseid kammida, siis vau, need huuled! Näitlejanna Anne Hathaway teab, et matt punahuul on justkui väike must kleit, mis töötab alati.