Nägemise kaotanud Reet naudib kogu hingest raamatute redigeerimist 

Reet (68) kasvas põlise Raplamaa tüdrukuna üles Konuveres. Aastakümneid tagasi läks tragi tütarlaps Kehtnasse kooli ja jäigi sellesse armsasse pisikesse alevikku paikseks. Saatus soovis nii, et 1970. aasta jaanuaris kohtus Reet Kehtnas peol Reinuga (72) ja laul «Viimne valss» viis noored koos tantsupõrandale. See oli üks unustamatu tants, sest tänu sellele saavad Reet ja Rein täna uhkelt teatada, et selle aasta 2. juunil tähistavad nad oma kuldpulma.