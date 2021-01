Kolm inimtüüpi, kellest tuleks eemale hoida 

Värskes teoses „Digirakkautta – opas onnistuneeseen nettideittailuun“ („Digiarmastus: eduka netideitingu teejuht“) toonitab Ahola, et eemale tuleks hoida kolme tüüpi inimestest, kelle ühisnimetus on Must Kolmik. Esiteks tuleks vältida nartsissiste, kelle minapildis põimuvad egoism, uhkus ja empaatiapuudus, vahendab Iltalehti. Nartsissist nõuab imetlust, kuid teeb teisi maha.