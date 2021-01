Suhted Uus trend: kurameeri nagu mr Darcy ÕL , täna 22:30 Jaga: M

Colin Firth Foto: VIDA PRESS

Briti lehe The Independent teatel on koroonapandeemia inimsuhetes palju muutnud. Üha populaarsemaks on muutunud kohtinguäpid ja virtuaalne semmimine, kuid samas on suhete arendamine aeglasem.