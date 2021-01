Suhted Vastamata armastus – kas loota, kannatada või lahkuda? Kaire Kenk , täna 22:30 Jaga: M

SÜDAMEVALU: Igaühel meist on vajadus olla tingimusteta armastatud ning mõistetud ja sügav soov kogeda armastamise imelist tunnet. Kui meie armastusele ei vastata, kaotame ka usu, et armastus on üldse võimalik. Foto: Vida Press

„Vastamata armastus on valus. Ega see südame kõvaks tegemine ja ühepoolsest armastusest loobumine lihtne ole,“ ütleb suhtenõustaja Imbi Viirok. „Ainus lohutus on see, et kuskil elab keegi, kes armastaks sind vastu. Kuid seni, kuni hoiad oma südame kinni kellegi jaoks, kes sind vastu ei armasta, ei saa sa ka tolle teisega kohtuda.“