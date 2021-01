Ene Rämmeld: „Kartsin Eestis viis aastat KGBd. Enam ei karda ma midagi.“ 

Ene pidas just oma sünnipäeva, ehkki arvas algul, et seda esimest korda ei tee. Koroonapiirangud on ju Pariisis veel hullemad kui Tallinnas. «Aga kui mõistsin, et saan alles 47, oli mul väga hea meel,» lausub ta naerdes.

Sel neljakümne seitsmel on oma lugu. Nimelt mängis Ene just sel eluaastal Vanemuise tükis «Kas armastate Brahmsi?» ja poeg saatis teatridirektor Jaak Villerile faksi: «Palju õnne Ene Rämmeldile 74. sünnipäeva puhul!»