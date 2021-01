Dilaila kolumn | Naljakad valed 

Enivei, meie firmasse tuli tööle uus mees, keda olime kaua aega oodanud, sest juttude järgi pidi ta olema üks parimaid oma vallas. Möödusin ühel päeval just koosolekuruumist, kui too tüüp oma parajasti käinud esitluse katkestas, mind pilguga pealaest jalatallani mõõtis ja tuli siis koridori, et minuga rääkida.

Pärast seda vahejuhtumit on ta mu töösõpsidelt igasuguseid küsimusi küsinud. No et kas ma olen suhtes ja muu selline. Muuhulgas teab ta nüüd, et mu hobiks on eksootiliste madude kasvatamine ja müük, mu eks on Martin Helme ning ma kasvasin üles kultuslikus maakülakeses Põhja-Soomes, kust põgenesin, kui mind 14aastaselt oma nõole mehele taheti panna. Samuti meeldivad mulle väga mustkunstnikud (uh, ma vihkan neid!) ja mehed, kes teevad crossfit’i (sorri, tüübid, aga mulle ei käi miski rohkem närvidele kui teie pidev oma treeningplaanist rääkimine). Eks siis näeme, millal ta žongleerima või minuga maoliikidest rääkima hakkab.