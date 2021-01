Uus näitus aitab mõtestada naiste rolli ja tähtsust Eesti tuletõrjes 

Näitusel on eksponeeritud ajaloolised fotod naiste tegevustest tuletõrjes, vormid ja tööriided erinevatest ajastustest ning videosalvestis komandode igapäevaelust. Näituse eesmärk on juhtida tähelepanu, et naised on läbi ajaloo pidevalt tegelenud alaga, mida seostatakse eelkõige meeste ning maskuliinsusega. Praegugi lööb vabatahtlike päästekomandode töös kaasa ligi 400 naist. Eesti kutselistes komandodes töötab kolm naist päästjana, aga Räpina päästekomandos on naine jõudnud juba meeskonnavanema ametikohale.