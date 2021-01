Soovid saavutada head vormi? Võta omaks need kümme harjumust! 

4. Nad puhkavad

Kui arvad, et vormis püsimine oleneb ainult sellest, kui palju sa treenid, siis arva uuesti. Naised, kes on heas vormis, teavad, et hea tervis peitub tasakaalus, mitte ideaalsuses. Su keha vajab taastumist sama palju kui liikumist, nii et naudi puhkepäevi ilma süümepiinadeta. Kui tunned trennijärgsel päeval, et lihased valutavad, siis tee kergeid venitusharjutusi või mine vanni, et lisaks lihaste lõdvestamisele ka meelele puhkust pakkuda. Samuti on uni väga tähtis – see on üks olulisemaid asju, mida saad oma kehale pakkuda.

5. Nad ei tunne kunagi nälga ega söö kõhtu liiga täis

Kui dieedikultuur on pannud meid mõtlema, et vähem süüa on alati hea, teavad vormis naised, et meie kehad ei peaks kunagi tundma liigset nälga. Kui meie kõht on juba liiga tühi, kipume söömisel tegema valesid otsuseid. Lisaks – söök ei ole vaenlane, see on energia. Keha vajab palju energiat ainuüksi eksisteerimiseks. Kui märkad, et oled tihti pärast söömist üsna pea taas näljane, proovi oma menüüsse lisada rohkem kiudaineid, juur- ja kaunvilju, pähkleid, seemneid ning täisteratooteid. Hoia käepärast toitvaid snäkke, mida on hea haarata, kui peaksid näljaseks muutuma, ja söö pärastlõunal salatit või veidi juurvilju, et lõuna- ja õhtusöögi vaheline aeg liiga pikale ei veniks.

Teisalt võib ülesöömine tekitada tunde, et meie kõht on liiga täis. Ülesöömine muudab ka seedimise aeglasemaks. Kui sööd, siis proovigi ainult sellele keskenduda ja aeglasemalt mäluda, nii et saaksid aru, kui sul on kõht täis. Nii ei söö sa lihtsalt selle tõttu, et sul on toitu veel taldrikul. Samuti märka, kui sa sööd siis, kui sa pole isegi näljane. See võib olla tingitud igavusest, emotsioonidest või stressist.

6. Nad kuulavad oma kehasid, mitte ei proovi moedieete

Moedieedid pole kunagi jätkusuutlikud. Kui dieet aitab sul vormi saada, ei aita see vormis püsida. Tervislike ja vormis naiste jaoks ei eksisteerigi moedieete. Nende toitumine on elustiil, mitte dieet. Nad teavad, mis toidud tekitavad nende kehas hea tunde ja mis mitte. Tervisliku eluviisi saladus saab alguse seest, mitte väljast. Su keha juba teab, et see peab olema täie tervise juures, sinu ülesanne on lihtsalt oma keha kuulata.