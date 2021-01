Naine Kiri peatoimetajalt Merle Luik , täna 02:00 Jaga: M

Merle Luik Foto: Erakogu

«Küll on hea, et külmaks läks,» teatas trepil kohatud naabriproua mulle ükspäev. «Saan nüüd lõpuks üle kolme aasta jälle kasukat kanda!» Kuna minul pole täiskasvanuna ühtki kasukat olnud, ei osanud talle kuidagi kaasa elada. Ju siis on soe. Ja mis seal salata, naabrinaine näeb oma kasukas ka väga soliidne välja.