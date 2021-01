Korraliku meigipeeglita veatut jumestust ei tee 

Valgustusega meigipeegel on iga jumestushuvilise asendamatu abiline. Tänu sellele saab igapäevane meikimine korrektne ja täpne.

Kui oled mõelnud meigipeegli soetamisele, vaata eeskätt leedvalgustusega peegli poole, soovitab jumestuskoolitaja Karin Tigane. Sedasorti peeglite suur pluss on see, et seisaksid justkui päevavalguses ja iga väiksemgi detail jääb hästi näha.