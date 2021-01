Kaalusaates osalenud Helery Kaja: minu jaoks on võit depressioonist vabanemine 

Kaotada natuke alla kümne kilogrammi telesaates, mille tõmbenumber on näidata ahhetama panevaid «enne ja pärast» pilte, tundub kesine tulemus. Ent pole seda kaugeltki mitte. «Teen trenni, toitun tervislikult ja uni on korras,» loetleb Helery (21) uhkelt oma edusamme. Need on tõesti saavutused, milleks läheb vaja märkimisväärset visadust. Kui enamik lubas jaanuari alguses tõotusi stiilis «uus aasta, uus mina», siis Helery tõmbas selle lubaduse nimekirjast maha juba aastal 2020.