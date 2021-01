Kasukafänn: kui enam selga panna ei passi, võib sellest õmmelda toolikatte, jope kapuutsile ääre, muhvi või mütsi 

«Kasukas on universaalne riideese – see ei kortsu, on soe, tuulekindel ja sobib iga riietusega,» põhjendab tartlanna Triin Nõges, miks on juba üle kümne aasta kirglik kasukafänn. Naise kapis ripub 15 vintage-kasukat ning üks neist on tal ootamatuteks olukordadeks alati ka auto pakiruumis kaasas. Naine märgib, et kuigi on kõikvõimalike karusloomafarmide vastane, on mitmeid põlvi kestvate vintage-kasukate ökoloogiline jalajälg väiksem kui kiirmoe tarbimisega kaasnev.