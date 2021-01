Inimesed Neerusiirdamist ootav naine: mõistan, et see ei saanudki varem tulla, sest pidin omadega siia punkti jõudma Liis Ilves , täna 10:00 Jaga: M

POSITIIVSUSEGA HAIGUSELE VASTU: «Ma tugevalt tunnen, et elu ikka hoiab mind ja mul on kaitseinglid alati kaasas,» sõnab Liis. «Usun, et haiguse kulg on nii hästi läinud just tänu minu rõõmsameelsele olemusele. Olen selle haiguse väga positiivne näide.» Foto: Robin Roots

Haapsalus elav Liis Keevallik ootab juba ligi aasta uut neeru. «Kui ühel päeval taas terveks saan, siis mul enam piire ees ei ole!» on naine jätkuvalt üdini positiivne ja lootusrikas.