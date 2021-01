Inimesed Grete Kuld: see oli minu elu üks kõige ilusam suvi, kui Ergoga rohkem koos aega hakkasime veetma Helle Rudi , täna 06:00 Jaga: M

GALERII

REPORTERI TÄHELEND: «Reporterist» on läbi käinud väga palju tüdrukuid, aga mitte kõik ei ole meediasse pidama jäänud. «Usun, et kõik ei tahtnudki seda. Osa jaoks oli ilmatüdrukutöö nagu suveseiklus,» pakub Grete, kelle telekarjäär sai just sealt alguse. Foto: Galina Deinega Photography

See on küll üsna leierdatud väide, aga tõesti leidub neid, kes oskavad olla õigel ajal õiges kohas. «Koos õigete inimestega ka,» täpsustab teleekraanilt tuttav Grete Kuld. Pakkumine Eesti Laulu ühe saatejuhina mikrofon haarata üksnes kinnitab seda.