Lugejakiri | Laps kehvast suhtest või hoopis spermadoonori abiga? 

„Oleme mehega ligi kümme aastat koos olnud, aga enam ei klapi. Poeg läks meil sügisel esimesse klassi alles, mistõttu olen igati üritanud anda meile võimalust. Asja teeb keerulisemaks see, et ma olen juba aasta tundnud, et tahan veel ühte last,“ kirjutab 39aastane Riina.

„Kui läheksin praegusest mehest lahku ja uuega ei õnnestuks või kasutaks spermadoonorit, siis jääksin ju lastega üksi. Ma poleks esimene üksikema maailmas, aga ikkagi tunnen hirmu. Aga suur igatsus on saada veelkord emaks. Ajaliselt on ka juba kiireks asi minemas. Mehega kodus seda arutada ju ei saa. Enda vanemad arvaks kah, et ma hakkan hulluks minema, et miks ma oma mehega last ei saa. Ühe sõbrannaga rääkisin, aga tema arust ajan juuksekarva lõhki. Talle meeldib mu mees ja leiab pigem, et äkki me peaks koos arutama ja mõtlema, milline lahendus mõistlik oleks. Ise olen veendunud vaid ühes – emaks tahan veel saada,“ üritab Riina keerulises suhtes ja unistuste keskel leida seda õiget lahendust.