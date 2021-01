Lugejakiri | Mida teha, kui laps valetab? 

„Panen kommid kaussi ja õhtul osad söödud. Kui küsin, et kas ta sõi, siis vastus on ei. Kapist kaob jäätist ja saladuslikult kadus jõulude ajal ka piparkoogitaigen. Laps ütleb, et tema ei tea midagi. Isegi ründab vastu, et miks ma just teda kahtlustan. Meil nimelt ka lemmikloomad kodus. No tule taevas appi!“ kirjeldab ema lapse poolt toodavaid kummalisi selgitusi.