Lugejakiri | Naaber lubas politsei kutsuda, kui vee loopimist rõdul ei jäta 

„Vaatasime elukaaslasega kodus filmi ja õue ei viitsinud minna. Ma siis panin veekannu käima ja tõmbasime jope peale, et rõdul see trikk ära teha. Heitsin kopsikuga välja muudkui vett ja nautisin vaatepilti. Auru tuli ikka päris võimsalt. Vähemalt 3-4 korda kordasin seda. Korraga kisas keegi ülevalt meile, et mida me põletame. Lubas meile tuletõrje ja politsei kutsuda. Me taganesime tuppa ja lõbu sai läbi,“ kirjutab mees.

„Ma tunnistan, et tossu ja auru oli tõesti palju, mistõttu mõni tädi võis arvata, et tuli lahti, aga ei olnud ju. No ja eks oleks see vahejuhtum unustatud, aga mõned päevad hiljem sain kõne majajuhatajalt. Küsimus ja nõudmine sama- mida ma põletan rõdul, et keelatud ju kõik see tegevus. Ma selgitasin juhatajale ära, aga ega ta rõõmus hääle järgi ei tundunud. Soovitas küll, et edaspidi eksperimenteeriks pigem õues. Väga tõsiselt ma seda ei võtnud, aga üritan memmedest kah aru ikka saada,“ selglitab Kristjan.