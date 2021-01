Lugejakiri | Eksperiment: kas kuusk peab vastu järgmiste jõuludeni? 

„Ma sel aastal otsustasin, et las ta jääda siis meile tuppa. Kuni okkad seljas ja uued kasvamas. Ma ei tea, kas veab kevadeni välja või mitte, aga annan talle võimaluse. Kuusk on suur ja pole alt ka piiluda saanud, mis seal vees toimub. Sotsiaalmeedias inimesed jagasid, et on mõne pisema puu nii isegi tagasi metsa saanud viia. See katsetamine mult tükki ju küljest ei võta. Isegi mõnus on, et kodus mingi teistugune valgus ja kaunistus,“ lisab ta.