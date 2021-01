EKA ja Viru Keskuse ekspordiprogrammi võidu pälvis Liis Kalda 

Liis Kalda Foto: Pressimaterjal

Liis Kippar – BANKET heidab poeetilise pilgu aksessuaariloomesse. Liisi loodud kottide kollektsiooni egiidiks kujunes juhtlause mystery in the ordinary, mis võtab ideaalselt kokku tema filosoofia. Idee seisneb lihtsate vormide disainimises, mille detailide leidlikkus ja samas nähtamatus avab justkui uue maailma. Disainerile on väga oluline tema loome praktilisus, meisterlik toestus ning ajatus, mis tagaksid esemetele pika eluea.

Liis Kippar Foto: Pressimaterjal

Kirke Talu kaubamärk on kõige laiapõhjalisem ja hõlmab nii rõivaid kui ka aksessuaare. Autori looming on avangardne, mis kaetud kerge musta maagia puudutusega. Monokroomsed ja pigem tumedates toonides kollektsioonid paeluvad oma vormikülluse ja ootamatute tekstuuridega, millesse on hulgaliselt kombineeritud jääkmaterjale või teise ringi materjale. Kirke varasem aksessuaaridisaineri taust võimaldab tal oma töösse komponeerida vormitud naha tehnikaid, muutes paljud esemed unikaalseteks ainueksemplarideks.

Kirke Talu Foto: Pressimaterjal

Anna Viik – Pattern Lab. Anna pakub n-ö ​täiemõõdulist lahendust koduseks õmbluseks, st et lisaks lõikele saad tema käest kaasa ka kogu vajaliku kanga ja juhendi, kuidas ese kokku õmmelda. Annal on neli aastat kogemust õmblemise töötubade korraldamisega. Kaks olulisemat viga, mida ta alustajatel näeb, on õigete kangaste valimine õigele lõikele ning õmbluste ja protsesside järjekord.

Ta ütleb, et tegu on justkui IKEA lihtsusega rõivamaastikul, kus kõik on puust ja punaseks ette tehtud ning vajalikud varuosad ühes. Rõivastele lisab iseloomu muster või kujund, mille arendusele on käe külge pannud nii ​Kaido Ole, Kristel Laurits kui ka Urmas Viik. ​Dekoratiivsete mustrielementide tarvis on Anna kogunud kokku kangarullide lõppe või muid kvaliteetseid jääkmaterjale, mille tööstus kahjuks koguste vähesuse tõttu kõrvale heidab.