Täiskasvanud kipuvad unustama kõva häälega naermise, sest see justkui ei sobi. Kui me mõtleme aga oma tervisele – nii vaimsele kui füüsilisele, on just kõva häälega naermine oluline.

Paljud inimesed ei oska aga Helje Kasearu sõnul naerda, ta on kohanud elus selliseid, kes pole mitu aastat seda teinud. Neil on taas naerma õppimine üsna keeruline. Naerma õppida on aga tarvis, sest selleks, et see tegevust suudaks mõjutada tervist, on vaja naerda veerand tundi järjest.