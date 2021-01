Reisisaate „Namaste“ osalised: meditsiinitöötaja ütles, et päeva tuleb alustada kange alkoholi ja kokakoolaga – see hoiab seedimise korras 

Pärast pea aastast rännupausi tundub uus reisisaade nagu seiklusjutuna maa ja mere tagant, kuhu vaatajal õnnestub vaid vaimusilmas lennata. Ott ja Christopher sellega päris ei nõustu, sest nemad on hoopis teistsugust tagasisidet saanud. «Mina sain pärast esimest osa tuttavalt kommentaari, et hästi innustav oli vaadata,» ütleb Ott. «Mulle on ka mitmed tuttavad öelnud, et reisisaade näitab ilmekalt – kõik möödub ja need ajad tulevad taas. See pole sool haavale, vaid palsam hingele. Vähemalt ise loodaks nii,» lisab sõber.