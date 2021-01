Lugejakiri | Olge hoiatatud: ärge pange voodit vastu naabrite seina! 

Pille viimased kogemused pärinevad üürikorterist, kust ta nüüd päris enda pessa kolis. „Seal juhtus nii, et magamisase oli naabritega täpselt sama seina vastas. Kahtlustan, et meie voodid ühtisid sentimeetri pealt! Miks? Igal päeval teadsin ma oma naabritest kõike. Paarike armastas voodis pikalt vestelda. Teadsin täpselt, mida nad sõid ja jõid, kelle sünnipäeval osaleda ei tahtnud, aga ka seda, et naisele ei meeldinud mehe kantav aluspesu ega sokihais. Lisaks jagas pereisa seiklusi telefonis sõpradega, kui kallis kaasa lastega maal oli. Tuleb tunnistada, et mõnikord oli tal voodis ka mõni võõras kaaslane. Tundsin, et ma justkui petaks kah... Tõsi on, et seksivatest naabritest ei taha ma üldse rääkida! Ja kas ma üldse midagi nende elust teada tahtsin – ei!“ õppis Pille enda sõnul eriti viimasest üürikast, et esimesena tuleb omas kodus leida hea koht voodile.