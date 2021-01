Inimesed ERAKORDNE HOBI! Tõnu Parmakson uurib välja, kes olid need võõrad inimesed sajandivanustel fotodel Anne-Ly Sumre , täna 15:11 Jaga: M

Kes on need inimesed vanadel fotodel? Kui Tõnu on selle välja uurinud, lisab ta fotole vastava loo. Foto: Teet Malsroos

Vana aja töövõtted, vana aja tööriistad, vana aja tunnetus – see kõik on Tõnu Parmaksoni kogu elu vaimustanud.