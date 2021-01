Lugejakiri | Vägivaldne ja asjatu lumememme surm 

„Nägin Tartus midagi, mis vihastas ja tekitas küsimuse, et miks? Neli umbes eelteismelist kogunesid suure ja vahva lumememme ümber, et siis kooris vene keeles kolmeni lugeda ja lumememmele jalaga vastu kõhtu anda. No nii neli-viis korda andsid, misjärel memm alla andis ja kummuli käis. Miks seda vaja oli?“ kirjutab nähtust 40aastane tartlane Merle.

„Millest tuleb see soov lõhkuda ja lammutada? Kellegi teise tööd ja vaeva veel...Ma kujutan ette, et selle lumememme oli teinud koos mõni pere, kes ehk köögiaknast õhtul vaadates peab kurvastama. Kas noortel pole muud teha? Või mis mõnu on teiste loodut hävitada? Need tüdrukud lõi memme pikali ja lihtsalt kõndisid minema. Ma olin juba teel nende suunas, aga nad jõudsid enne mind teele asuda. Ei teagi, mida oleks öelnud. Pigem vist küsinud ikka, et miks? Ise ei ole tajunud, et mõni lumememm mind tülitaks. Oleks nad siis ise ehitanud ja selle lõhkunud. Kui seekord lõhkusid pundiga memme, mis saab edasi? Järgmiseks kallatakse kummuli mõni prügikast või lõhutakse aed?“