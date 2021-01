Lugejakiri | Koli või välja: mida teha, kui mees armastab lilli naisest enam? 

„Mu mehel on haigus, aga ma ei tea, mis haigus see on,“ alustab Inna oma kirja.

„Aknalauad, kapid, riiulid, kummutid, lauad, põrandad ja nurgad on lilli täis. Ma erinen teistest naistest selle poolest, et mina enam ei taha, et mees mulle lilli tooks. Ta ostab ja saab neid tasuta niigi igaks tähtpäevaks ja ilma tähtpäevata. Isegi kõige väetim lillepott rändab meie tuttavate juurest meie juurde koju,“ kurdab naine.

Inna sõnul pole tal lillede vastu muidu midagi, aga see kogus ja neile kuluv aeg on ületanud kõik normaalsuse piirid.

„Ma ei valeta, kui ütlen, et pean toas juba kõndima nagu lilledest moodustatud koridoris. Telekat vaatan läbi erinevate palmide ja nende suurte lehtede. Kohvi juues hoian tassi käes, sest köögilaua taha enam istuma ei mahu. Elutoas ja lapse laual on veel ruumi. Veel! Ma ei julge isegi pakkuda, et mitu taime meil kodus on. Mees möllab ja hoolitseb nende eest, aga kogu ta aeg kulubki sinna nüüd. Mingi periood oli mingi pahalane ta taimdel. No see oli täielik põrgu! Tassis ja puhastas neid taimia, üritas lahus hoida. Tol hetkel olid osad lilled isegi keldris ja ämma juures hoiul. Ebanormaalne,“ leiab Inna, et mehe vaimustus taimedest on ületanud kõik piirid.

Kohtudes mehel sellist huvi taimede vastu ei olnud. See tekkis ootamatult siis, kui ühe firma kolimisega kõik taimed mingil kummalisel põhjusel nende koju said.

„See ei olnud veel hull, aga siis hakkas neid juurde tulema. Ta ise ostis, sai sotsiaalmeedias mingitest gruppidest, küsis sõpradelt pisemaid taimi kasvatamiseks. Häbi tunnistada, aga isegi prügikasti juurest on toonud. Eks paljud ei taha enam suureks kasvanud puudega möllata, misjärel neist mõnigi jõuab meie juurde. Kui kunagi imetlesin isegi kuukingi, siis nüüd ei kannata neid üldse! Pakun, et mingi 40-50 kuuking on meil kindlasti. Oleks nad siis veel erinevad, aga ei ole, sest see pole mu mehe jaoks oluline. Ta tahab iga taime päästa, aga kes minu päästab? Või kes mind vähemasti märkaks siis roheluses,“ on Inna oma mehega hädas.

Naise sõnul on tal tekkinud tunne, et lilled jäävad ja tema peab sellest suhtest ja kodust lahkuma.