Lugejakiri | Tädi sobras poes kättpidi toidu sees 

Naine jäi seisma ja lihtsalt vaatas. „Ma tahtsin selles olukorras sekkuda, aga jäin vist liiga pikalt imestama, sest tädi sai oma paki valmis ja asutas sealt end minekule. Järele enam ei jooksnud, aga peast vaatepilti ka ära ei saanud. Lisaks kostus kõlaritest pidevalt meeldetuletus, et kliendid katsuks ainult seda toodet, mida nad ka osta plaanivad. Vastuoluline, mistõttu oleks õige, kui praegusel perioodil oleks kõik pakendatud. Ka sefiirid annaks ju erinevates suurustes pakkidesse panna. Klient saaks valida, kas rohkem või vähem. Mul on kahju neist klientidest, kes pärast seda „prouat“ neid sefiire ostma läksid,“ lisab Ella, et tema ei plaani pikemat aega ühtegi lahtiselt müüdavat toiduainet osta.