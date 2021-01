Abieluinimestel on tugevamad käed 

Kuid abielumeeste seas kerkis esile huvitav fenomen: kõige tugevam haare on neil meestel, kes on olnud abielus rohkem kui korra. Sellele asjaolule pole spetsialistid veel seletust leidnud, kirjutab ajakiri New Scientist. Üldiselt on abieluinimestel tugevam füüsiline ja vaimne tervis kui üksikutel. Ilmselt annab partner hingetuge ja/või julgustab oma elukaaslast tervislikumalt elama. Abieluinimestel on tavaliselt ka suurem sissetulek leibkonna kohta, mis võib võimaldada käimist spordiklubis või muud sportlikku harrastust.