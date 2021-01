Kuidas jagada peres kodutööd õiglaselt mehe ja naise vahel? 

Kuigi koduste ülesannete võrdsest jagamisest on palju räägitud, püsib terves Euroopas keskeltläbi 70 protsenti kõikidest majapidamistöödest endiselt naiste õlul. Eurostati mulluste andmete järgi tegi iga päev süüa ning majapidamistöid 76 protsenti Eesti naistest ja 47 protsenti meestest. See naiste ja meeste vaheline erinevus on üks euroliidu väiksemaid. Keskmiselt tegi euroliidus iga päev süüa ja/või majapidamistöid 79 protsenti naistest ja 34 protsenti meestest. Kõige väiksem oli see erinevus Rootsis (74 protsenti naistest ja 56 protsenti meestest) ja Lätis (vastavalt 82 protsenti ja 57 protsenti). Isegi maailma kõige õnnelikumas riigis Soomes teeb naine ööpäevas kodutöid keskmiselt 221 minutit, mees aga vaid 153 minutit. Kõige võrdsemalt on majapidamistööd jaotatud noortes peredes, kus (veel) pole lapsi. Muuseas, kodutööd on üks kõige suuremaid koduste tülide põhjusi, nende üle jageldakse peredes isegi rohkem kui lastehoiu või rahakulutamise üle.