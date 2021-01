Kümme viisi, kuidas end rohkem armastada 

Foto: Unsplash

Kohtle end nii nagu neid, keda armastad

See kõlab küll klišeena, kuid tähtsaim suhe sinu elus on see, mis on sul endaga. Nii et miks mitte hellitada end nii nagu oma parimat sõpra, ema või kallimat? Tee nimekiri viisidest, kuidas sa kohtled inimesi, keda armastad. Kas sa kirjutad neile, et uurida, kuidas neil läheb? Kas sa üllatad neid, teed komplimente või soovid neile head ööd, kui magama lähed? Nii, kuidas sa kohtled endale kalleid inimesi, peaksid sa kohtlema ka ennast – tee endale komplimente; küsi endalt, kas kõik on korras; poputa end või vaata enne magamaminekut peeglisse ja soovi endale head ööd. Kuigi see võib alguses veider tunduda, ei ole enesearmastus teiste armastamisest kuidagi erinev.

Ütle „ei“, kui sa nii tunned

Piirid annavad teistele mõista, et sa ootad neilt austust, kuid ka seda, et sa väärid austust. Kui sa ütled „ei“ asjadele, mille puhul sa tunned, ei taha neid teha, tähendab see, et asetad enda vajadused teiste omadest ettepoole. Võib-olla tahab kolleeg sinu abi, kui sa oled juba täiesti läbi või vajab naaber teenet, kui sa oled rampväsinud. Iga kord, kui sa ütled „jah“, aga mõtled „ei“, asetad sa teiste vajadused enda omadest kõrgemale, mis tähendab, et sa ei ole enda jaoks prioriteet. Tõeline „jah“ tekitab sinus hea tunde, ilma et peaksid muretsema või kahtlema, kas see oli õige asi, mida öelda. Ütle „jah“, kui sa nii tunned, ja ütle „ei“, kui sa nii tunned.

Pööra tähelepanu toitumisele

See, mida sa sööd, peaks näitama armastust enda vastu. Kindlasti tead väljendit „Sa oled see, mida sööd.“ See on mõnes mõttes tõsi – toit on kui info, mis ütleb su kehale, mida teha. Olulised pole head toidud, mida sa peaksid sööma, ega halvad toidud, mida peaksid vältima; oluline on armastada oma keha piisavalt, et pakkuda talle seda, mis tekitab temas hea tunde. Lõppude lõpuks on tervis parim kingitus, mille saad iseendale teha. Ka nauding on oluline, nii et söö ilma süütundeta ka toite, mida sa armastad.