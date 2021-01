„MÕTTEKOHT“ | Uus aasta ja uued algused: kuidas endale lubadusi anda ja nendest kinni pidada 

Uus aasta ja uued algused ongi tänases saates vaatluse all, sest endale lubaduste andmine ning uute alguste planeerimine käivad uue aasta saabumisega kokku nagu sukk ja saabas. Samas juhtub vägagi sageli, et endale antud lubadustest kinni ei peeta. Miks see nii on? Mida teha, et endale antud lubadustest kinni pidada ning mida üldse uute alguste planeerimisel silmas pidada? Ja kas uute alguste loomiseks on parim ilmtingimata uus aasta? Kõigile neile küsimustele leiad tänasest Mõttekoha saatest kindlasti vastuse.