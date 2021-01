Hüvasti, stress! 14 mantrat, mis aitavad säilitada meelerahu ja enesekindluse 

„Ma olen piisav.“

„Ma olen tervenemiseks valmis.“

Tuleta seda mantrat endale meelde siis, kui sul on parasjagu rasked ajad ja oled valmis edasi liikuma või vajad selleks abi. Kuigi kurbus on vajalik ning emotsioone ei tohi kunagi ignoreerida, võivad negatiivsed mõtted viia enesehaletsuseni. Esimene samm paranemise suunas on teadvustada, et nüüd on aeg end tervendada. Nii hakkad peagi alateadlikult otsima viise, kuidas enda enesetunnet paremaks muuta.

„Ma avastan enda sisemist superstaari.“

Meis kõigis on peidus sisemine „superstaar“, isegi, kui me nii ei arva. Sa võid seda kutsuda ka enda tõeliseks minaks, parimaks minaks või enda kangelaseks. Kasuta seda mantrat, kui vajad lisamotivatsiooni ja inspiratsiooni, et endasse uskuda ja eesmärke saavutada.

„Ma tervendan oma keha, pakkudes talle igal tasandil seda, mida ta vajab.“