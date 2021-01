Ilu ja mood Iris Janvier tähistab kümnendat sünnipäeva põnevate üllatustega Toimetas Terttu Jazepov , täna 11:35 Jaga: M

Iris Janvier 10 ehtekollektsioon

2021. aasta on Iris Janvieri moemaja jaoks väga tähtis, sest tänavu täitub nende moemaja sünnist kümme aastat. Tähistamiseks on plaanis mitmeid põnevaid üllatusi, millest esimene on juba kohal – eksklusiivne limiteeritud ehtekollektsioon.Arvestades praegust situatsiooni, jäetakse suur sünnipäevapidu ära. Peo asemel tasub silma peal hoida moemaja sotsiaalmeedial ja uudiskirjadel, sest peagi on saabumas veel eksklusiivseid ja limiteeritud riiete- ning jalanõukollektsioone. Võib kindel olla, et need tulevad enneolematud, ent siiski moemaja stiilile iseloomulikud.